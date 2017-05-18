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Кобахидзе: ЕС и НАТО не должны уклоняться от расширения
18.05.2017 18:42
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с речью к участникам саммита председателей парламентов Центральной и Восточной Европы в Варшаве.
По информации пресс-службы парламента Грузии, Ираклий Кобахидзе акцентировал внимание на новой волне проходящих в Грузии реформ и отметил, что главной задачей реформ является модернизация страны и необратимый ход по пути мира, демократии и благополучия Грузии.
По словам председателя парламента, эти ценности – основание современного грузинского государства и европейская и евроатлантическая интеграция будет наилучшим гарантом соблюдения этих ценностей.
«У нас есть очень амбиционный план, построить твердое основание долгосрочного развития Грузии, консолидировать в нашей стране демократию и хранить наше место в семье европейских народов», - заявил, в частности, Ираклий Кобахидзе.
По словам председателя парламента, самый лучший путь для защиты безопасности Черноморского региона – это европейские и евроатлантические устремления стран региона.
«ЕС и НАТО не должны уклоняться от расширения... В существующей геополитической обстановке остановка политики открытых дверей или хотя бы временная приостановка вызовет возникновение на европейском континенте зон влияния и разделительных полос», - заявил Кобахидзе.
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