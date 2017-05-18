Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: ЕС и НАТО не должны уклоняться от расширения


18.05.2017   18:42
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с речью к участникам саммита председателей парламентов Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

По информации пресс-службы парламента Грузии, Ираклий Кобахидзе акцентировал внимание на новой волне проходящих в Грузии реформ и отметил, что главной задачей реформ является модернизация страны и необратимый ход по пути мира, демократии и благополучия Грузии.

По словам председателя парламента, эти ценности – основание современного грузинского государства и европейская и евроатлантическая интеграция будет наилучшим гарантом соблюдения этих ценностей.
«У нас есть очень амбиционный план, построить твердое основание долгосрочного развития Грузии, консолидировать в нашей стране демократию и хранить наше место в семье европейских народов», - заявил, в частности, Ираклий Кобахидзе.

По словам председателя парламента, самый лучший путь для защиты безопасности Черноморского региона – это европейские и евроатлантические устремления стран региона.

«ЕС и НАТО не должны уклоняться от расширения... В существующей геополитической обстановке остановка политики открытых дверей или хотя бы временная приостановка вызовет возникновение на европейском континенте зон влияния и разделительных полос», - заявил Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии презентуют мобильное приложение для туристов
Грузия рассчитывает на поток инвестиций из Китая
Премьер: Соглашение о свободной торговле с Китаем создает интересные возможны для привлечения инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении произвел новые назначения в Минобороны
В правительстве Грузии потребовали отстранить Залбера от Женевских переговоров
Тематикой празднования Дня независимости Грузии станет «Витязь в тигровой шкуре»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна