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Экс-министр обороны направила главе МВД короткий перечень кандидатов в «черный список»
18.05.2017 19:52
Как соблюдать "Закон об оккупации"- бывший министр обороны Тина Хидашели обратилась с открытым письмом под заголовком "Как соблюдать "Закон об оккупации"".
к министру внутренних дел Георгию Мгебришвили. Ниже приводится письмо полностью:
"Господин Георгий
Из-за печальных событий, развитых во время визита бывшего мэра Москвы в Грузии, когда ваше ведомство оказалось просто неспособно исполнить закон страны, миновать визита, и оскорбительных заявлений резко антигрузинского политика, поддерживающего дезинтеграцию нашей страны, я сочла необходимым обратиться к вам с предлежащим заявлением, и предоставить вам соответствующую информацию.
Изначально должна указать:
Пункт 1:
Закон нарушается не во время пересечения границы Грузии в аэропорту Тбилиси, а во время незаконного пересечения границы Грузии на оккупированной территории.
Пункт 2:
Установление факта преступления должно происходить как раз таки по сообщениям, распространенным по СМИ. Соответственно, должно быть возбуждено дело, и начато делопроизводство.
Пункт 3:
В момент пересечения границы в аэропорте Тбилиси причиной задержания становится не совершение преступления, а задержание за уже совершенное до того преступление.
Пункт 4:
Печать в паспорте ничего не подтверждает, и не отрицает. Уже существующая информация, и распространенные сообщения, фотоматериалы с места, и интервью в Сухуми и Цхинвали подтверждают совершение преступления, соответственно, определяют ваше действие.
В данном письме нет ничего секретного, так же, как не секретные вояжи господина Лужкова в оккупированные территории, вся нижеприведенная информация публично доступная в интернет пространстве. По непонятным мне причинам у вашего ведомства не оказалось доступа к данной информации, и только после завершения визита господина Лужкова выясняло вопрос об его вводе в т.н. "черный список". Во избежание последующих осложнений отправляю вам информацию о визитах одной двадцатки известных людей на оккупированные территории. Двадцатка является всего лишь частью персон, которые периодически гостят на оккупированных территориях Грузии, и отличаются антигрузинской риторикой и действиями.
Надеюсь, примите соответствующие превентивные меры до появления этих, и многих сотен других подобных лиц у наших границ.
Эти люди, и это очень хорошо проявилось на примере Юрия Лужкова, являются не только нарушителями закона, но и лучшими распространителями задач российской «мягкой силы».
1. Владимир Путин- президент Российской Федерации
2 Сергей Лавров - министр иностранных дел РФ
2. Григорий Карасин – заместитель министра иностранных дел РФ
3. Константин Затулин - член российской думы, заместитель председателя Думы по вопросам СНГ
4. Борис Грызлов- бывший председатель Думы РФ
5. Сергей Наришкин – руководитель администрации президента РФ
6. Сергей Шойгу- министр чрезвычайных ситуации РФ
7. Игорь Зубов- заместитель министра внутренних дел РФ
8. Рашид Нургалиев- бывший министр внутренних дел РФ, заместитель Совета безопасности РФ
9. Юрий Чайка - генеральный прокурор РФ
10. Александр Тотонов - член совета РФ
11. Казбек Тайсаев - член Думы РФ
12. Денис Парфенов- член Думы РФ
13. Леонид Калашников - член Думы РФ
14. Владимир Жириновский- бывший заместитель председателя Думы РФ
15. Виктор Озеров - председатель комитета обороны и безопасности Думы РФ
16. Владислав Сурков-помощник президента РФ
17. Иосиф Кобзон - член Думы РФ, певец, бизнесмен
18. Генерал Рашид Нургалиев- бывший министр внутренних дел и заместитель секретаря Совета безопасности РФ
19. Маргарита Симоньян - редактор Russia Today, журналист
20. Ольга Пескова - вице-президент института развития связей с общественностью РФ
21. Юрий Тавровский - профессор Российского университета дружбы народов, журналист
22. Михаил Пореченков - российский актер, который гордо заявляет в интервью, что у него была возможность стрелять во время войны 2008 года “я настрелялся 2008 в Цхинвали”
23. Сергей Доренко - редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист, который охваченный любовью к грузинам требовал "освободить Западную Кахетию и Самегрело"
24. Александр Дугин - российский философ, политолог, который при необходимости требовал оккупацию всей Грузии: «если придется оккупировать Грузию, надо оккупировать Грузию»
25. Дмитрий Медведев- премьер-министр РФ
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