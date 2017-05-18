Экс-министр обороны направила главе МВД короткий перечень кандидатов в «черный список»

18.05.2017 19:52 Как соблюдать "Закон об оккупации"- бывший министр обороны Тина Хидашели обратилась с открытым письмом под заголовком "Как соблюдать "Закон об оккупации"".

к министру внутренних дел Георгию Мгебришвили. Ниже приводится письмо полностью:



"Господин Георгий



Из-за печальных событий, развитых во время визита бывшего мэра Москвы в Грузии, когда ваше ведомство оказалось просто неспособно исполнить закон страны, миновать визита, и оскорбительных заявлений резко антигрузинского политика, поддерживающего дезинтеграцию нашей страны, я сочла необходимым обратиться к вам с предлежащим заявлением, и предоставить вам соответствующую информацию.



Изначально должна указать:



Пункт 1:



Закон нарушается не во время пересечения границы Грузии в аэропорту Тбилиси, а во время незаконного пересечения границы Грузии на оккупированной территории.



Пункт 2:

Установление факта преступления должно происходить как раз таки по сообщениям, распространенным по СМИ. Соответственно, должно быть возбуждено дело, и начато делопроизводство.



Пункт 3:

В момент пересечения границы в аэропорте Тбилиси причиной задержания становится не совершение преступления, а задержание за уже совершенное до того преступление.



Пункт 4:

Печать в паспорте ничего не подтверждает, и не отрицает. Уже существующая информация, и распространенные сообщения, фотоматериалы с места, и интервью в Сухуми и Цхинвали подтверждают совершение преступления, соответственно, определяют ваше действие.



В данном письме нет ничего секретного, так же, как не секретные вояжи господина Лужкова в оккупированные территории, вся нижеприведенная информация публично доступная в интернет пространстве. По непонятным мне причинам у вашего ведомства не оказалось доступа к данной информации, и только после завершения визита господина Лужкова выясняло вопрос об его вводе в т.н. "черный список". Во избежание последующих осложнений отправляю вам информацию о визитах одной двадцатки известных людей на оккупированные территории. Двадцатка является всего лишь частью персон, которые периодически гостят на оккупированных территориях Грузии, и отличаются антигрузинской риторикой и действиями.



Надеюсь, примите соответствующие превентивные меры до появления этих, и многих сотен других подобных лиц у наших границ.



Эти люди, и это очень хорошо проявилось на примере Юрия Лужкова, являются не только нарушителями закона, но и лучшими распространителями задач российской «мягкой силы».



1. Владимир Путин- президент Российской Федерации

2 Сергей Лавров - министр иностранных дел РФ

2. Григорий Карасин – заместитель министра иностранных дел РФ

3. Константин Затулин - член российской думы, заместитель председателя Думы по вопросам СНГ

4. Борис Грызлов- бывший председатель Думы РФ

5. Сергей Наришкин – руководитель администрации президента РФ

6. Сергей Шойгу- министр чрезвычайных ситуации РФ

7. Игорь Зубов- заместитель министра внутренних дел РФ

8. Рашид Нургалиев- бывший министр внутренних дел РФ, заместитель Совета безопасности РФ

9. Юрий Чайка - генеральный прокурор РФ

10. Александр Тотонов - член совета РФ

11. Казбек Тайсаев - член Думы РФ

12. Денис Парфенов- член Думы РФ

13. Леонид Калашников - член Думы РФ

14. Владимир Жириновский- бывший заместитель председателя Думы РФ

15. Виктор Озеров - председатель комитета обороны и безопасности Думы РФ

16. Владислав Сурков-помощник президента РФ

17. Иосиф Кобзон - член Думы РФ, певец, бизнесмен

18. Генерал Рашид Нургалиев- бывший министр внутренних дел и заместитель секретаря Совета безопасности РФ

19. Маргарита Симоньян - редактор Russia Today, журналист

20. Ольга Пескова - вице-президент института развития связей с общественностью РФ

21. Юрий Тавровский - профессор Российского университета дружбы народов, журналист

22. Михаил Пореченков - российский актер, который гордо заявляет в интервью, что у него была возможность стрелять во время войны 2008 года “я настрелялся 2008 в Цхинвали”

23. Сергей Доренко - редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист, который охваченный любовью к грузинам требовал "освободить Западную Кахетию и Самегрело"

24. Александр Дугин - российский философ, политолог, который при необходимости требовал оккупацию всей Грузии: «если придется оккупировать Грузию, надо оккупировать Грузию»

25. Дмитрий Медведев- премьер-министр РФ

















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