24 кандидата продолжают бороться за пост судьи ЕСПЧ от Грузии

18.05.2017 20:37 Из 68 кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Грузии 24 смогли преодолеть экзамен по иностранному языку – все они смогут продолжить борьбу за судейское кресло в ЕСПЧ, говорится в сообщении на сайте министерства юстиции страны.



Все кандидаты могли сдать экзамен по английскому или французскому языкам.



Продолжить участие в конкурсе смогут бывший судья Конституционного суда Грузии Константин Вардзелашвили, экс-глава Конституционного суда Георгий Папуашвили, юрист, бывший первый заместитель министра юстиции Грузии Давид Джандиери, посол Грузии в Германии Ладо Чантурия, постпред Грузии при Совете Европы, бывший заместитель министра юстиции, бывший посол Грузии в Латвии Константин Коркелия, а также члены Высшего совета юстиции Шота Гецадзе и Тамара Алания.



Следующий этап конкурса для желающих стать судьей ЕСПЧ от Грузии предусматривает собеседование.



Это повторный конкурс кандидатов в судьи в ЕСПЧ. Он стал необходим после того, как Совет Европы в конце 2016 года отклонил прежний список, не утвердив ни одну из трех кандидатур, представленных правительством Грузии в ЕСПЧ. Список состоял из замминистра юстиции Александра Барамидзе, сотрудника ЕСПЧ Георгия Бадашвили и члена Высшего совета юстиции Грузии Евы Гоциридзе.



Кандидатов в судьи ЕСПЧ отбирает специальная государственная комиссия, в которую входят представитель МИД, парламентский секретарь правительства, прокурор Главной прокуратуры, судьи Кутаисского апелляционного, Тбилисского апелляционного и Верховного судов, представитель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции, Народный защитник Грузии и другие. Возглавляет комиссию министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.



Отбор кандидатов проходит в несколько этапов — сперва комиссия изучает конкурсные заявки желающих, а затем конкурсанты сдают экзамен по иностранному языку.



После, комиссия проводит собеседования с кандидатами, показавшие лучшие результаты. По итогам всех этих этапов, каждому из претендентов присуждают суммарный балл. На заключительном этапе, секретариат комиссии, с учетом гендерного баланса, составляет итоговый список из пяти кандидатов. Именно этот список министр юстиции представит правительству.



Из предложенных кандидатов правительство отберет троих, которых представят панели советников Совета Европы. Они обнародуют рекомендации о том, соответствует ли тот или иной кандидат требованиям, установленным конвенцией. После этого список вынесут на голосование соответствующего комитета, который даст рекомендации одному из кандидатов. Далее голосование по всем трем кандидатам в судьи ЕСПЧ от Грузии состоится на заседании Парламентской Ассамблее Совета Европы.



"Новости-Грузия"











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