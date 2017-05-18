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Армения передала России военнослужащего, осужденного за расстрел местной семьи


18.05.2017   20:47
Ереван передал России военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного в Армении за убийство семьи, передает РИА «Новости».

«Передача Пермякова российской стороне состоялась согласно Московской конвенции 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», - говорится в сообщении пресс-службы Минюста страны.

Российский солдат-срочник Валерий Пермяков, расстрелявший семью Аветисян из семи человек в армянском Гюмри, был приговорен к пожизненному заключению.






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