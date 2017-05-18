Талаквадзе: Власть не собирается игнорировать рекомендации народного защитника

18.05.2017 22:41 Власть не собирается игнорировать рекомендации народного защитника, - об этом заявил один из лидеров парламентского большинства Арчил Талаквадзе после того, как в парламенте Грузии был заслушан отчет омбудсмена страны.



По его словам, народный защитник является механизмом контроля парламента, и власти это хорошо понимают.



«Весь день мы слышим реплики в связи с отчетом омбудсмена. По-моему Георгий Канделаки забыл, что в условиях нашей власти стало возможным заслушивание и обсуждение отчетов народного защитника. Вы слушали народного по ночам, когда не было людей. Затем принимали к сведению отчеты и складывали на полки. Пришло время, когда эти отчеты сняты с полок.



Г-жа Елена сказала о тех проблемах, которые были в отчетах и нужно было их учитывать. Уроки очень важны и те, кто учитывает уроки, идут вперед и намного быстрее развиваются. Мы не собираемся игнорировать рекомендации народного защитника. Народный защитник механизм контроля нашего парламента и это мы очень хорошо понимаем», - отметил Талаквадзе.















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