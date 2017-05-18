Парламент Грузии принял в окончательном слушании «антитабачные» регуляции

18.05.2017 22:45 Парламент Грузии сегодня в третьем и окончательном слушании принял новые регуляции в закон «О табаке», которые будут задействованы поэтапно.



Для задействования законопроекта его должен подписать президент. Вместе с тем представители табачных компаний выступают категорически против принятых изменений и собираются опротестовать их в Конституционном суде.



Автором изменений в закон является депутат парламента от партии «Грузинская мечта» Гугули Маградзе.

Согласно принятым изменениям, с начала будущего года для реализации в Грузии всех видов табака и табачных изделий станет обязательной стандартизированная упаковка, чтобы усложнить узнаваемость надписей и брендов.



Кроме того, становится обязательным нанесение на упаковку фотографий-пиктограмм, отображающих болезни, которые вызывает курение и крупные предупредительные надписи о вреде здоровью.

Полный список принятых парламентом «антитабачных» регуляций:



- С 1 января 2018 года запрещается наносить на упаковку и сами сигареты брендовый знак любого вида. Сигареты всех наименований будут продаваться в одинаковых упаковках и ни на одном из них не будет указано, какой это бренд.



- Курение будет запрещено во всех типах зданий любой конструкции (кроме транспортных средств), в которых есть пол, потолок или крыша любой конструкции, а также движущиеся или недвижимые стены из любого типа материала (с окнами открытого или закрытого типа и дверями). Исключением является только частные дома и квартиры, учреждения по исполнению наказания, казино, учреждения психиатрической медицины.



- Курение запрещается в транспорте любого типа (метро, автобусы, микроавтобусы, пароходы, самолеты и другие) кроме открытого катера и такси.



- Курение запрещается на станциях бензозаправок, газозаправок и газораспределительных станциях, а также в зданиях тех ведомств и на принадлежащих им территориях, где хранятся воспламеняющиеся вещества.



- Курение запрещается на стадионах, у которых есть администрация.



- Запрещено использование изображений курения или демонстрация других форм использования табака в СМИ, в печатных и электронных изданиях, во время массовых показов и театральных постановках, если это не является следствием попадания в кадр курильщика во время прямого эфира на открытом воздухе.



- Запрещается продажа табачных изделий посредством электронных или механических машин.



- Запрещается размещение табачных изделий и соответствующих аксессуаров на витринах, витражах, прилавках, полках и другими способами так, чтобы они были заметны снаружи торгового объекта (кроме зажигалок, пепельниц и портсигаров, на которых не нанесен торговый знак производителей табачной продукции или ее название), это же касается в случае размещения табачных изделий в аэропорту на территории таможни в свободной зоне.



- Запрещается реализация табачной продукции и сопутствующих аксессуаров так, чтобы покупатель получал продукцию не выходя из автомобиля.



- Запрещается раздавать и разыгрывать табачные изделия и сопутствующие аксессуары во время лотерей, азартных и других игр и другие формы их популяризации.



- Запрещено выплачивать денежную сумму, выдавать награду или другое поощрение за розничную торговлю табачными изделиями с целью мотивировать продавцов реализовать больше табачных изделий.



- Производителям табака, импортерам или оптовым продавцам, а также связанным с ними прямо или косвенно лицам, запрещается выплата денежной суммы или другого вознаграждения за участие в мероприятии индивидуального лица или организации, в результате которого осуществляется популяризация табачного изделия, импортера, оптового продавца или его представителей.



- Запрещаются производство игрушек, сладостей, или других изделий для продажи или раздачи, которые являются иллюстрацией табачного изделия, его симуляцией или имитацией.



- В местах реализации табачных изделий должны быть размещены утвержденные законом медицинские предупреждения, а также указаны контактные номера телефонов косультантов для желающих отказаться от табака. Кроме того, должна быть размещена информация о том, что запрещено продавать табачные изделия, аксессуары и приспособления для курения лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Информация о медицинском предупреждении и объявления должны быть размещены на листах формата не менее A4.



- Надпись с предупреждением о том, что курение вредит здоровью, должна занимать 65% поверхности сигаретной упаковки.



- В транспортной зоне аэропорта курение допускается только в специальной комнате для курения, у которой должна быть отдельная вентиляционная система, дым от табака не должен попадать в другое пространство, а в эту комнату не должны вносить еду и напитки. Требования о выделении отдельной комнаты для курения в зоне транзита аэропорта будут регулироваться нормативными актами правительства.





Председатель комитета парламента по здравоохранению Акакий Зоидзе заявил, что категорически не согласен с претензиями представителей бизнеса, согласно которым, решение о стандартизации упаковок табачных изделий является неконституционным.



По словам Зоидзе, в тех странах, где также была установлена общая стандартная упаковка для сигарет, все судебные процессы закончились тем, что суд счел такой запрет оправданным ради повышения общественного здоровья.



«Все это сказки, в странах, где приняли такие регуляции — это Великобритания и Австралия, уже жаловались во все суды. Согласно рекомендации Евросоюза, стандартные упаковки для табачных изделий должны быть к 2020 году приняты во всех странах — по этому поводу тоже жаловались и во всех случаях проиграли. Все Верховные суды сочли, что в этом случае интересы общественного здоровья являются абсолютными, что позволяет поступиться интересами торговых марок», — отметил Зоидзе в беседе с журналистами.



По словам Зоидзе, стандартная упаковка табачных изделий благотворно действует на снижение числа курильщиков, так как научно доказано, что это препятствует привлечению к курению молодежи. Депутат отметил, что в Грузии подростки начинают курить с 13 лет и эти изменения ведут к тому, чтобы у нового поколения не закрепилась эта привычка.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/parlament-gruzii-prinyal-v-okonchatelnom-slushanii-antitabachnye-regulyatsii-polnyj-spisok/#t20c















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

