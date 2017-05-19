Сопредседателя Женевских переговоров Герберта Зальбера сегодня ожидают в МИД Грузии

19.05.2017 11:34 Спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии, сопредседателя Женевских переговоров Герберта Зальбера сегодня ожидают в Министерстве иностранных дел Грузии. С Зальбером встретится заместитель главы МИД Давид Дондуа.



В течение последних двух дней Зальбер находился в Сухуми, а до того провел встречи в Цхинвали. Как известно, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Герберт Зальбер встретился с т.н. президентом «т.н. Южной Осетии» Анатолием Бибиловым и поздравил его с избранием на этот «пост». В связи с этим несколько дней назад в МИД Грузии был вызван посол Евросоюза Янош Херман.















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