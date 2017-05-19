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Госдеп США заявляет, что не делал официальных заявлений о запрете российских сайтов в Украине


19.05.2017   12:11
Госдеп США заявил, что не делал официальных комментариев относительно запрета российских соцсетей и электронных сервисов в Украине, а комментарий, который был распространен в СМИ, предоставил неназванный представитель администрации. Об этом говорится в сообщении англоязычной службы "Голоса Америки".

"Государственный департамент США не определял официальной позиции по этому вопросу. Однако представитель США в пояснениях сказал "Голосу Америки", что недавнее решение украинского президента Петра Порошенко ограничить доступ к нескольким популярным российским сайтам, такие как поисковая система Яндекс на период трех лет подрывает конституционно признанное Киевом право на свободное выражение мнений ", - говорится в сообщении.







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