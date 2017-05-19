Хидашели раскритиковала власть за бесхребетную позицию к заявлениям Зальбера

19.05.2017 14:22 Ответ заявлением на слова Герберта Зальбера является поражением - заявила бывший министр обороны Тинатин Хидашели в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс", комментируя заявление специального представителя Евросоюза на Кавказе и по вопросам кризиса в Грузии Герберта Зальбера.



По словам Тинатин Хидашели, нельзя, чтобы власть в такой момент поступала так - выражала озабоченность.



"Понятно, что мы бываем в ситуации, когда, к сожалению, в большинстве случаев по многим объективным причинам не можем сделать действенных шагов. Когда передвигают оккупационную линию, понятно, что у нас нет возможности для большого маневра, как поступить в таком случае, но бывает ситуация (во время таких эпизодов, как с Юрием Лужковым), когда мы можем однозначно, и очень четко дать ответ. Ответ заявлением на слова Зальбера, это поражение. Это еще больше поражение, когда на это отвечают министры культуры и образования. Это совершенно непонятно"- заявила Хидашели.



По ее же словам, премьер-министр Георгий Квирикашвили не сделал заявление в связи с этим.



"По состояния на данный момент Зальбер по официальной ноте власти Грузии уже должен быть отозван с должности, на которой он работает, то есть с позиции сопредседателя женевских дискуссий, и власть Грузии уже должна была начать формальные процедуры в связи с этим отзывом"- заявила Хидашели.



Напомним, специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе и по вопросам кризисов Грузии Герберт Зальбер встретился с т.н. президентом т.н. Южной Осетии и поздравил с победой в "президентских выборах".

















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