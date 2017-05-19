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Прокуратура требует полностью закрыть судебные рассмотрения «дела о цианиде»
19.05.2017 14:50
Прокуратура требует полностью закрыть судебные рассмотрения т.н. дела о цианиде. Об этом журналистам сообщил прокурор по делу Звиад Губеладзе.
Он отметил, что государственное обвинение выдвинет ходатайство о том, чтобы судебное рассмотрение закрылось, и все процессы по этому делу проходили в закрытом режиме.
«Нашей самоцелью никогда не было скрыть от общества информацию по данному уголовному делу. Одно из подтверждений этого и то, что мы публично обнародовали беспрецедентное число доказательств. Однако на досудебном заседании существовала опасность воспрепятствования правосудию, опасность воспрепятствования людям, участвующим в процессе, вопросы безопасности участников процесса, поскольку по определенной части осуществляются специальные мероприятия. Так же в деле есть информация, отображающая личную жизнь. Исходя из этого, мы ходатайствовали о том, чтобы процесс проходил в закрытом режиме», - заявил Звиад Губеладзе.
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