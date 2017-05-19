Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ОБСЕ закрывает свой последний офис на Южном Кавказе


19.05.2017   14:53
Офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года. Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата в Армении представительства организации.

Мандат миссии ОБСЕ в Грузии истек в декабре 2008 года. Офис ОБСЕ в Азербайджане был закрыт в 2015 году. С тех пор Армения оставалась единственной страной на Южном Кавказе, где действовал офис ОБСЕ.

Бюро ОБСЕ оказывало Еревану помощь в развитии демократических институтов и укреплении гражданского общества. Эта работа включала осуществление мероприятий в таких областях, как реформы законодательства, борьба с коррупцией и торговлей людьми, защита окружающей среды, повышение осведомленности о правах человека, свобода СМИ, гендерное равенство, содействие работе полицейской службы, а также реформа вооруженных сил.

«Сотрудничество с Арменией всегда было плодотворным», — заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньера. По его словам, офис в Ереване и его персонал внесли значительный вклад в оказание помощи властям Армении по выполнению их обязательств в рамках ОБСЕ. Занньера подчеркнул, что ОБСЕ продолжит взаимодействие с Арменией по всем направлениям.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
В январе-апреле торговый оборот между Грузией и РФ вырос на треть
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Спикер парламента Армении позитивно оценивает реакцию ОБСЕ на эскалацию в Карабахе
ЕАБР: Инвестиционное сотрудничество Армении с ЕАЭС сводится к притоку российского капитала
В Дагестане убит главарь кадарской бандгруппы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна