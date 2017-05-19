ОБСЕ закрывает свой последний офис на Южном Кавказе

19.05.2017 14:53 Офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года. Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата в Армении представительства организации.



Мандат миссии ОБСЕ в Грузии истек в декабре 2008 года. Офис ОБСЕ в Азербайджане был закрыт в 2015 году. С тех пор Армения оставалась единственной страной на Южном Кавказе, где действовал офис ОБСЕ.



Бюро ОБСЕ оказывало Еревану помощь в развитии демократических институтов и укреплении гражданского общества. Эта работа включала осуществление мероприятий в таких областях, как реформы законодательства, борьба с коррупцией и торговлей людьми, защита окружающей среды, повышение осведомленности о правах человека, свобода СМИ, гендерное равенство, содействие работе полицейской службы, а также реформа вооруженных сил.



«Сотрудничество с Арменией всегда было плодотворным», — заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньера. По его словам, офис в Ереване и его персонал внесли значительный вклад в оказание помощи властям Армении по выполнению их обязательств в рамках ОБСЕ. Занньера подчеркнул, что ОБСЕ продолжит взаимодействие с Арменией по всем направлениям.















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