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Антитабачное законодательство не направлено против курильщиков - Маградзе


19.05.2017   15:39
Новые регуляции, ограничивающие курение в общественных местах, направлены на защиту некурящего населения и несовершеннолетних. Об этом заявила в интервью корр. «Новости-Грузия» автор поправок, депутат парламента Гугули Маградзе.

«Наша главная задача — защитить здоровье некурящих и не допустить курения среди несовершеннолетних. Что касается курильщиков, то им никто не запрещает курить. Я часто получаю в фейсбуке сообщения, в которых меня спрашивают, что делать нам, курильщикам? Курите где хотите, не нанося вред другим», — сказала Маградзе.

Она указала, что после вступления в силу новых регуляций, которые запрещают курение в общественных местах, а это произойдет с 1 мая 2018 года, курить можно будет дома, на улице, в казино, в «сигара-барах», а также в тюрьмах и психиатрических клиниках.

«Курение будет запрещено в общественных местах. Да, 34% населения курят, но остальные 66% ни в чем не виноваты. В чем провинилась молодежь, которая занимается обслуживанием в прокуренных помещениях баров и ресторанов? Курите на улице, на веранде ресторана», — сказала Маградзе.

Депутат уверена, что в случае проведения хорошей компании на телевидении, количество курящих в Грузии будет ежегодно сокращаться на несколько процентов.

Также депутат разъяснила, какими будут так называемые «сигара-бары» в Грузии. «Там будут только сигары и напитки. Сигарет не будет, также как и еды, чтобы они не превратились в замаскированные рестораны и бары», — сказала Маградзе.






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