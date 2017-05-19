Госпожа Цоцория является некомфортным судьей для власти - Деканоидзе

19.05.2017 16:04 Обыск, проведенный в семье брата судьи Европейского суда Ноны Цоцория, порождает множество вопросов - заявила член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.



"Факт, что в стране синдром безнаказанности. Тогда, когда Парцхаладзе не наказан, а Сосо Гогашвили по-прежнему на должности, а в это время в семье брата судьи Европейского суда осуществляется многочасовой обыск, где находят оружие, порождает множество вопросов.



Факт, что госпожа Цоцория является некомфортным судьей для власти, поскольку она рассматривает много таких дел, которые создают дискомфорт Иванишвили. В том числе дело "Рустави 2", когда решение Страсбургского суда приостановило недемократические шаги власти Грузии против этой телекомпании"- заявила Хатия Деканоидзе.



Напомним, что в ходе обыска в доме брата судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Нонны Цоцория Отара Цоцория правоохранители изъяли огнестрельное оружие и патроны разного калибра. По информации МВД, обыск в квартире Цоцория в Батуми был проведен в присутствии адвоката на основании оперативной информации.



Сам Отар Цоцория заяляет, что проведенный в его доме обыск и уголовное дело, которое возбудило МВД Грузии, направлено против его сестры Ноны Цоцория — судьи Страсбургского суда.



«Все это сделано против моей сестры, может быть, чтобы оказать на нее давление», — заявил Отар Цоцория журналистам.



По его словам, во время обыска были изъяты два охотничьих ружья, которые принадлежат ему и зарегистрированы, а также одно пневматическое ружье, револьвер и до 100 патронов, которые он никогда раньше не видел.



Следует отметить, что ранее представители власти не раз высказывались в негативном ключе в отношении судьи ЕСПЧ Нонны Цоцория. Властям не нравилось, что ЕСПЧ принимает решения против них, и обвиняли в этом Цоцория, которая была назначена судьей ЕСПЧ еще при правительстве Саакашвили.















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