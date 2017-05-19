Евросоюз должен занять принципиальную позицию в отношении Зальбера - депутат

19.05.2017 16:25 По заявлению вице-спикера парламента Гии Вольского, важно, чтобы Евросоюз занял принципиальную позицию в связи с заявлением спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Герберта Зальбера.



По словам Вольского, Евросоюз и Грузия на одной стороне и их позиция одинакова.



«В связи с этим вопросом мы стоим на одной позиции, на одной стороне с Евросоюзом. Вестись на призывы, накалить отношения и представить так, как хотят некоторые оппоненты, что мы с Евросоюзом в какой-то неясности, - этого не будет и это нужно подчеркнуть тысячу раз. Обязательно и чтобы Евросоюз занял принципиальную позицию в отношении того человека, который противопоставил себя не только грузинским интересам, но и принципам Евросоюза», - заявил Гия Вольски.



Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Герберт Зальбер встретился с т.н. президентом «т.н. Южной Осетии» Анатолием Бибиловым и поздравил его с избранием на этот «пост».















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