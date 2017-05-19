Грузия ратифицировала Стамбульскую конвенцию по борьбе с насилием в отношении женщин

19.05.2017 18:13 Грузия официально объявила о ратификации Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.



В ходе 127-й сессии Комитета министров Совета Европы в Никосии (Кипр) глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе представил документы о ратификации Конвенции заместителю Генерального секретаря СЕ Габриэлле Баттаини-Драгони.



Таким образом, Грузия стала 23-й страной, ратифицировавшей Конвенцию Совета Европы о превенции и борьбе с насилием в отношении женщин и бытовом насилии.



Грузия присоединилась к Стамбульской конвенции в 2014 году, однако парламент страны проголосовал за ратификацию документа только в начале мая, после почти двухлетнего процесса. На скорейшем принятии документа настаивали правозащитники и омбудсмен Грузии, которые полагают, что Конвенция поможет снизить число случаев семейного насилия и фемицида.



Ратификация предполагает внесение более двух десятков изменений в законодательство страны.



Конвенция криминализуют не только насилие в семье, но и насилие в отношении женщин в целом, в независимости от того происходит это дома или в общественном месте. Также она будет распространяется на молодых девушек в возрасте до 18 лет. Кроме того, государства, ратифицировавшие Конвенцию, берут на себя обязательства усилить защиту представительниц ЛГБТ-сообщества, этнических и религиозных меньшинств и женщин, которые являются лицами с ограниченными возможностями.



Стамбульская конвенция обязывает подписавшие стороны обеспечить правовую защиту женщин, реабилитацию жертв, вести статистику случаев насилия, а также повышать осведомленность общества о проблеме семейного насилия.



Документ также расширяет спектр преступлений – преступными действиями считаются преследование, домогательства, психологическое и физическое насилие, принудительные аборты, браки, заключенные против воли женщины, операции, калечащие половые органы, а также принудительная стерилизация.



Согласно с Конвенцией, власти стран-участниц должны обеспечить положение, согласно которому культура или традиции не должны рассматриваться в качестве оправдания для вышеперечисленных пунктов.



Одним из наиболее важных положений Конвенции является создание независимой экспертной группы по вопросам борьбы с насилием в отношении женщин и насилия в семье (GREVIO), которая будет следить за выполнением государством взятых обязательств. GREVIO опубликует свои первые наблюдения по Грузии уже в этом году.















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