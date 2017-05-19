Польша требует изгнать «Газпром» из ЕС

19.05.2017 18:54 В рамках антимонопольного разбирательства против «Газпрома» Польша требует оштрафовать российскую компанию и обязать ее продать свои доли в газопроводах Opal и «Ямал-Европа». Об этом сообщается на официальном сайте польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.



В своих предложениях Еврокомиссии PGNiG требует «Газпром» предоставить клиентам однократное право на пересмотр ценовой формулы в контракте. По мнению польской стороны, это позволит установить «рыночные цены». Также для покупателей из Восточной и Центральной Европы предлагается снизить объем take-or-pay до 75% от контрактных объемов поставки газа.



Кроме того, в PGNiG предлагают обязать «Газпром» продать доли в газопроводах «Ямал-Европа».



«Продажа акций «Газпрома» в компаниях, которые являются владельцами трубопроводной и складской инфраструктуры в ЕС. Это решение должно касаться, в частности инфраструктуры, которая позволяет связывать инфраструктурные вопросы с торговыми соглашениями, а также сохранять исключительный контроль над путями поставок газа в Центральную и Восточную Европу. Например, газопроводы OPAL и «Ямал-Европа», а также хранилище газа «Катарина», - указано в заявлении.



Помимо этого, российская компания должна согласиться на двусторонние перетоки газа на всех пунктах входа в системы стран ЕС и членов Энергетического сообщества.















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