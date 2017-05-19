Оппозиция обвиняет власть в давлении на судью ЕСПЧ

19.05.2017 20:05 Давление на этот раз уже на судью Страсбургского суда - так комментируют представители оппозиции четырехчасовой обыск, проведенный в семье Цоцория. Они связывают происшедшее с телекомпанией "Рустави 2", дело которой на данное время рассматривается в Страсбургском суде по правам человека.



"Решение Страсбурга приостановило шаги, сделанные властью Грузии против "Рустави 2", что весьма важно для демократического развития страны. Поэтому правоохранительные структуры занимаются не выполнением непосредственно своих полномочий, беспристрастным и объективным расследованием, а идут, проводят многочасовой обыск в семье брата Цоцория, и находят там оружие, о котором сам этот человек говорит, что ничего не знает об его происхождении. Факт, что существуют вопросы, и факт, что следствие должно идти прозрачно"- заявила член ЕНД Хатия Деканоидзе.



По словам члена парламентской фракции "Движение за свободу-регионы", Зураба Чиаберашвили, давление на брата судьи европейского суда происходит по политическим мотивам.



"Тогда, когда власть с одной стороны не только покрывает Парцхаладзе, но сам Парцхаладзе проводит у себя дома т.н. совещания следственным органам, в таких условиях очень велика вероятность, чтобы именно по политическим мотивам осуществить давление на брата судьи Европейского суда"- отметил Чиаберашвили.



Член парламентской фракции "Грузинская мечта" Анри Оханашвили заявил, что не знаком с деталями дела, и считает, что следует подождать результатов расследования.



"Было бы желательно, чтобы оппозиция дождалась расследования. Я воздержусь, исходя из того, что не знаком с деталями дела. Идет следствие, мы доверяем следственным органам, и надо подождать, о каких доказательствах идет разговор, и в чем обвиняют этого человека"- заявил Оханашвили.

















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