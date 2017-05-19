Имею основания думать, что действия властей связаны с моей деятельностью в ЕСПЧ - Нонна Цоцория

19.05.2017 20:10 Судья Европейского суда по правам человека Нонна Цоцория распространяет заявление в связи проведением обыска в доме ее брата, который завершился изъятием незаконного оружия. Брат судьи ЕСПЧ Отар Цоцория заявляет, что изъятые охотничьи ружья зарегистрированы за ним, но о других он ничего не знает.



По информации МВД, из дома Отара Цоцория изъято огнестрельное оружие и патроны разного калибра. Как поясняют в ведомстве, обыск в квартире Цоцория был проведен в присутствии адвоката на основании оперативной информации. По информации ведомства, будет назначена соответствующая экспертиза. Следствие ведется по статье 236 УК Грузии, что подразумевает противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия.



«18 мая, около 19:00 сотрудники криминальной полиции провели обыск в принадлежащем моей семье доме в Батуми, где живут мой брат, невестка и племянники. По заявлению Министерства внутренних дел, изъято огнестрельное оружие и патроны. Происхождение этих вещей нам неизвестно и, соответственно, они не представляют собой собственность моего брата или какого-то другого члена моей семьи. Здесь же отмечу, что у моего брата никогда не было каких-либо проблем с законом, и он не судим. Для моей семьи свобода, честность, трудолюбие и законопослушность всегда были, есть и будут главными ценностями.



У меня есть основания думать, что данные действия связаны с моей деятельностью в Европейском суде по правам человека. Хочу заявить, что ничего не может повлиять на осуществление мной функций судьи, и я по-прежнему буду вносить вклад в дело укрепления в Грузии демократии и прав человека», - сказано в заявлении.

















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