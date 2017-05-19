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Росгвардия займется мониторингом социальных сетей


19.05.2017   21:37
Российские силовики решили задействовать Росгвардию в мониторинге социальных сетей. Об этом заявил генерал-полковник Сергей Меликов, передает Интерфакс.

По его словам, ведомство планирует обучать IT-специалистов, которые будут "вести определенный мониторинг" соцсетей.

"Мы сегодня видим те направления, которые нам хотелось бы развивать. В первую очередь это IT-технологии. Подобные учебные группы уже работают в Новосибирском военном институте", - заявил Меликов.

Он настаивает, что мониторинг соцсетей Росгвардией якобы может предотвратить ряд преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ухудшила свои позиции в рейтинге свободы интернета.






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