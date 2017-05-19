Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Назначен новый губернатор региона Квемо Картли


19.05.2017   21:49
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 18 мая на должность губернатора региона Квемо Картли назначил Григола Немсадзе.

Григол Немсадзе, который занимал должность «АВ «Авекси», на посту губернатора сменил Паату Хизанишвили, который занимал должность губернатора с декабря 2014 года.

В отличие от гамгебели (главы местных администраций), которые с 2014 года избираются путем прямых выборов, губернаторов регионов назначает премьер-министр.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси состоялось заседание грузино-австрийской экономической комиссии
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Муфтий Чечни сделал антиваххабитское заявление на встрече с иракским политиком
В салафитской мечети Махачкалы задержаны десятки человек, среди них журналисты из США
Спикер парламента Грузии встретился с маршалом Польши
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна