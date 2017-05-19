Назначен новый губернатор региона Квемо Картли

19.05.2017 21:49 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 18 мая на должность губернатора региона Квемо Картли назначил Григола Немсадзе.



Григол Немсадзе, который занимал должность «АВ «Авекси», на посту губернатора сменил Паату Хизанишвили, который занимал должность губернатора с декабря 2014 года.



В отличие от гамгебели (главы местных администраций), которые с 2014 года избираются путем прямых выборов, губернаторов регионов назначает премьер-министр.















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