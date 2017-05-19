Маршал польского Сената выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО

19.05.2017 22:58 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в Варшаве встретился с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским, говорится в сообщении пресс-службы грузинского законодательного органа.



Кобахидзе отправился в Польшу, чтобы принять участие в саммите глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы. В рамках визита спикер проводит встречи на высоком уровне.



«Стороны обсудили вопросы углубления двухсторонних отношений между Польшей и Грузией и законодательными органами двух стран. На встрече также была отмечена значимость активного сотрудничества между группами друзей парламентов», — говорится в сообщении.



Карчевский подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также активно продолжает поддержку интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры.



На встрече речь также шла о весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет в Тбилиси 26-29 мая. На сессии будет присутствовать и делегация из Польши. Стороны договорились об обменных визитах.



Саммит глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы проходит в Варшаве с 17 по 20 мая. В мероприятии принимают участие представители более, чем 20 стран, в том числе Хорватии, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Турции, Украины и Венгрии.



В рамках визита Кобахидзе уже встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и со спикером польского Сейма Мареком Кухцинский. Кроме того, состоялись встречи с председателем парламента Черногории Иваном Брайовичом и с главой парламента Венгрии Ласло Кевером.



В 2017 году Грузия и Польша отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами были установлены 28 апреля 1992 года. За это время между Грузией и Польшей было оформлено более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.















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