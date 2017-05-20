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Квирикашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке
20.05.2017 11:52
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие «Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке 2017 года» в Иордании.
Как сообщают в пресс-службе администрации правительства, глава правительства Грузии посетит с рабочим визитом Иорданское Хашимитское Королевство 20-21 мая.
20 мая Георгий Квирикашвили будет присутствовать на церемонии открытия форума. Запланировано выступление премьер-министра Грузии на панели „Europe and MENA: From Neighborhood to Common Destiny“, в которой также участвует Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
В рамках рабочего визита премьер-министр Грузии проведет двусторонние встречи. Запланирована встреча Георгия Квирикашвили с королем Иордании Абдаллой II, а также с премьер-министром и министром обороны страны Хани аль-Мульки. После встречи будет оформлено соглашение между правительством Грузии и правительством Иордании о сотрудничестве в сфере туризма.
В ходе визита премьер-министр Грузии проведет встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, главой МИД Норвегии Берге Бренде и учредителем Всемирного экономического форума профессором Клаусом Швабом.
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