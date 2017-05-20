МВД Грузии работает над проектом реформирования автошкол

20.05.2017 12:20 Автошколам может потребоваться авторизация, а к экзамену для получения водительского удостоверения будут допускаться только лица, прошедшие авторизированную школу.



О запланированных в этом направлении изменениях в программе «Мой вопрос» на Palitranews рассказал заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.



«Мы работаем над проектом экзаменов на водительское удостоверение. Ведем активные консультации с Министерством образования, которое, если консультации завершатся успешно, должно взять на себя и провести авторизацию для всех таких автошкол. У таких школ будет специальная программа, сколько часов должна проводиться тренировка. Будет проводиться мониторинг всего этого. На экзамен выйдет человек, прошедший такую школу. Стандарт нашего экзамена также будет высоким. Мы работаем над этим проектом как над большой реформой», - сказал Шалва Хуцишвили. По его словам, позиция правительства в связи с этим станет известна в ближайшем будущем.















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