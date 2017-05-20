Кобахидзе: Конечной целью является членство в НАТО

20.05.2017 13:13 Ожидания в отношении Парламентской ассамблеи НАТО очень большие и мы должны использовать этот формат для углубления связей с нашими западными партнерами, - об этом в ходе визита в Варшаву заявил председатель парламента Грузии, говоря о весенней сессии ПА НАТО, которая пройдет в Тбилиси 26-29 мая.



Как сообщает пресс-служба парламента, касаясь значимости проведения в Тбилиси весенней сессии ПА НАТО, Ираклий Кобахидзе отметил, что до сих пор ассамблея проходила лишь в четырех странах - не членах НАТО и сегодня они члены Североатлантического альянса.



«Парламентская ассамблея НАТО является очень важным мероприятием. До сих пор ассамблея проходила в четырех странах - не членах и сегодня все четыре страны являются полноценными членами НАТО. Соответственно, ожидания в отношении этой ассамблеи очень большие и мы должны использовать этот формат, эту ассамблею для углубления связей с нашими западными партнерами. Нашей конечной целью является членство в НАТО, и мы последовательно продвигаемся к этой цели. Разумеется, мы реально оцениваем ситуацию, связанную с нашим вступлением в НАТО. Главное быть последовательными и в таком случае мы обязательно достигнем цели», - заявил председатель парламента Грузии.















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