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Джанелидзе обсудил с Турбьерном Ягландом ситуацию на оккупированных территориях
20.05.2017 15:44
В рамках министериала Совета Европы министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, сообщает МИД Грузии.
Министр поблагодарил генсекретаря за продолжение практики консолидированных отчетов – «Совет Европы и конфликт в Грузии», дающих информацию о ситуации на оккупированных территориях с точки зрения прав человека.
Министр также подчеркнул значимость решений Комитета заместителей министров Совета Европы по вопросу конфликта в Грузии.
Беседа также коснулась прогресса, достигнутого в стране и тех реформ, которые направлены на консолидирование демократии.
Министр иностранных дел Грузии посещает Кипр в рамках министериала Совета Европы.
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