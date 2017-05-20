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Джанелидзе обсудил с Турбьерном Ягландом ситуацию на оккупированных территориях


20.05.2017   15:44
В рамках министериала Совета Европы министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, сообщает МИД Грузии.

Министр поблагодарил генсекретаря за продолжение практики консолидированных отчетов – «Совет Европы и конфликт в Грузии», дающих информацию о ситуации на оккупированных территориях с точки зрения прав человека.

Министр также подчеркнул значимость решений Комитета заместителей министров Совета Европы по вопросу конфликта в Грузии.

Беседа также коснулась прогресса, достигнутого в стране и тех реформ, которые направлены на консолидирование демократии.

Министр иностранных дел Грузии посещает Кипр в рамках министериала Совета Европы.






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