Джанелидзе обсудил с Турбьерном Ягландом ситуацию на оккупированных территориях

20.05.2017 15:44 В рамках министериала Совета Европы министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, сообщает МИД Грузии.



Министр поблагодарил генсекретаря за продолжение практики консолидированных отчетов – «Совет Европы и конфликт в Грузии», дающих информацию о ситуации на оккупированных территориях с точки зрения прав человека.



Министр также подчеркнул значимость решений Комитета заместителей министров Совета Европы по вопросу конфликта в Грузии.



Беседа также коснулась прогресса, достигнутого в стране и тех реформ, которые направлены на консолидирование демократии.



Министр иностранных дел Грузии посещает Кипр в рамках министериала Совета Европы.















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