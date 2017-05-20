Байден: Я никогда не считал Хиллари Клинтон хорошим кандидатом в президенты

20.05.2017 17:04 Бывший вице-президент США Джо Байден, выступая на конференции в Лас-Вегасе, раскритиковал экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN.



«Я никогда не считал ее хорошим кандидатом. Я считал себя хорошим кандидатом», - заявил Байден.



«Никто не должен заявлять о президентских амбициях, если не верит, что в определенный момент истории страны является наиболее квалифицированным человеком, чтобы справиться со стоящими перед страной вызовами», - отметил Байден.



Несмотря на критику, он добавил, что Клинтон была бы «действительно хорошим президентом».



По словам Байдена, он мог бы принять участие в президентских выборах 2020 года, но, вероятно, не станет.















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