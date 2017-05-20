Парламент посчитал нецелесообразным создание временной комиссии по делу о нападении на генаудитора

20.05.2017 20:07 Парламент Грузии на своем заседании 18 мая посчитал нецелесообразным создание парламентской Временной следственной комиссии по изучению факта посягательства на здоровье главного государственного аудитора Лаши Тордия. По заявлению парламентского большинства, на данном этапе, когда идет следствие в связи со случившимся, создание комиссии не является целесообразным.



Инцидент произошел 12 мая, в одном из баров в Тбилиси. Главный государственный аудитор Лаша Тордия заявил, что в этом баре на него напали и что в нападении участвовал бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе. По словам Тордия, дело касается выделенных Мэрией Тбилиси земельных участков, в деле которых фигурирует фамилия Парцхаладзе и изучением этого вопроса занимается Служба государственного аудита.



Вопрос создания Временной следственной комиссии был поставлен входящими в парламентское меньшинство фракциями – «Европейская Грузия», «Движения за свободу – Европейская Грузия», и «Движения за свободу – регионы».



Докладчик по вопросу, депутат «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе заявил на заседании Парламента 18 мая: «предлагаем создать следственную комиссию, расследовать предположительные конкретные преступные действия бывшего главного прокурора, было ли это совершено им, содержало ли это признаки преступления, в какую сделку вошла Мэрия Тбилиси с господином Парцхаладзе, какой вопрос изучал генеральный аудитор страны», - заявил Абесадзе.



Представители большинства заявили, что по данному вопросу ведется следствие, и если после окончания следствия останутся вопросы без ответов, можно будет обсудить вопрос создания комиссии.



«Мы создадим комиссию, если будет такая необходимость», - заявил один из лидеров большинства Мамука Мдинарадзе.



«Дождемся результатов следствия... Думаю эта тема не останется за пределами нашего внимания и со стороны Парламента будет соответствующее реагирование. Просто у следствия есть свои сроки... В разумных сроках мы все подождем, какие результаты положит следствие», - заявил после обсуждения вопроса заместитель председателя Парламента Звиад Дзидзигури.



«Вы отлично понимаете необходимость создания следственной комиссии, но у вас нет возможности и права принимать решение, которое по Конституции и Регламенту должны принять вы. Вот это и есть вредные последствия неформального правления, о чем мы вам говорим, и это отчетливо видит и общество», - заявил Ираклий Абесадзе в заключительном слове.



В связи с данным инцидентом и возможным созданием парламентской следственной комиссии 17 мая сделал комментарий председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, по словам которого, вопрос должны изучить надлежащим образом правоохранители, а «комиссия может быть создана только в том случае, если обычное расследование не даст соответствующего результата».



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