ЕС и Грузия проводят успешный диалог по правам человека, свободе СМИ и борьбе с дискриминацией

20.05.2017 20:52 Ежегодный раунд диалога по правам человека между ЕС и Грузией прошел 16 мая 2017 года в Тбилиси. Диалог позволил провести открытый и конструктивный обмен мнениями на тему ситуации с правами человека в Грузии, обсудить обязательства страны и прогресс в данной сфере, а также обязательства и рамочную политику ЕС по продвижению демократии и прав человека.



ЕС принял во внимание в общем позитивный отчет Международной миссии наблюдателей за выборами по последним парламентским выборам. Обе стороны сошлись в едином мнении о важном значении существования свободного и плюралистического медиа климата, а также плюрализма в политике. ЕС призывает Грузию способствовать активизации участия женщин и представителей национальных меньшинств в политике.



ЕС призывает Грузию обеспечивать эффективную реализацию своего антикоррупционного законодательства и особо подчеркивает значение обязательств страны в обеспечении соблюдения прав человека для всех.



ЕС приветствовал ратификацию Грузией Стамбульской конвенции по предотвращению и борьбе с насилием над женщинами и насилием в семье. Обе стороны сошлись во мнении относительно необходимости повышения национального институционального потенциала в поддержке гендерных вопросов.



ЕС отметил прогресс в разрешении ситуации с уязвимыми категориями детей и бедностью среди детей, пригласил власти активизировать свои усилия по улучшению качества первичной охраны здоровья беременных женщин и новорожденных.



ЕС отметил значительный прогресс, достигнутый Грузией в предотвращении пыток и жестокого обращения, и настоял на необходимости консолидации результатов этого прогресса.



ЕС подтвердил свою поддержку территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Обе стороны согласны с важным значением обеспечения беспрепятственного доступа международных мониторинговых механизмов по правам человека в грузинскиe регионы Абхазии и Цхинвали/т.н. Южной Осетии. Стороны также пришли к обоюдному согласию относительно продолжения и дальнейшего развития активного сотрудничества по вопросам прав человека в рамках многосторонних форумов и платформ, таких как ООН, ОБСЕ и Совет Европы.















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