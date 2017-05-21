Король Испании приветствовал назначение представителя Грузии генсеком UNWTO

21.05.2017 15:32 Король Испании Филипп VI пожелал плодотворной работы Зурабу Пололикашвили на посту генсека Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), говорится в сообщении на официальной странице премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.



Пололикашвили большинством голосов избрали на пост генерального секретаря UNWTO в мае текущего года в ходе сессии организации в Мадриде. Пололикашвили стал первым представителем Грузии, возглавившим эту организацию.



«Король Испании положительно отозвался о результатах проведенных выборов на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН. Филипп VI поздравил Грузию с успехом во Всемирной туристской организации ООН и пожелал плодотворной работы Зурабу Пололикашвили», — сказано в сообщении.



Король Испании выступает в качестве ключевого спикера Всемирного экономического форума Ближнего востока, Северной и Восточной Африки. В работе форума, организованном при партнерстве Фонда развития короля Иордании, принимают участие более 1000 представителей правительственных, деловых кругов, политологов, экономистов и лидеров из более чем 50 стран мира.



Глава грузинского правительства, который также находится в Иордании, провел переговоры с королем Абдаллой II, а также премьер-министром и министром обороны этой страны Хани аль-Мульки.



"Новости-Грузия"











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