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Глава МИД Грузии выступил на заседании комитета министров Совета Европы


21.05.2017   17:38
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе выступил на 127-м заседании комитета министров Совета Европы, которое проходило 19 мая в Никосии.

По информации МИД Грузии, глава грузинской делегации в своем выступлении заострил внимание на протекающих в Европе конфликтах и подчеркнул роль Совета Европы в деле их урегулирования.

Основной акцент Михаил Джанелидзе сделал на грузино-российском конфликте и ситуации, сложившейся на «оккупированных территориях» Грузии. Он также рассказал о процессе демократического развития страны и подтвердил приверженность Грузии основным принципам Совета Европы.

МИД также сообщает, что в ходе заседания его участники сделали немало заявлений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Как заявил Михаил Джанелидзе грузинским журналистам, на заседании комитета министров он рассказал о тяжелой ситуации на «оккупированных территориях» в плане защиты прав человека и подчеркнул значение консолидированного отчета генсека Совета Европы «Конфликт в Грузии» для урегулирования конфликтов.

«Я рассказал и очень важно, что на заседании внимание было заострено на консолидированном отчете генсека Совета Европы «Конфликт в Грузии». Генсек особое внимание уделил ситуации на оккупированных территориях и подчеркнул важность задействования в оккупированных регионах международных механизмов безопасности. Также было распространено принятое в мае решение комитета заместителей министров Совета Европы, в котором впервые государства сформулировали четкую позицию, что действия Российской Федерации являются причиной того, что Грузия не может осуществлять легитимную юрисдикцию в своих же регионах», — заявил Джанелидзе.






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