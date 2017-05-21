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Могерени выразила поддержку территориальной целостности Грузии


21.05.2017   17:46
Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Фредерика Могерини выразила поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Сегодня, 21 мая, глава европейской дипломатии провела встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Переговоры состоялись на полях Всемирного экономического форума Ближнего востока, Северной и Восточной Африки, который проходит в Иордании.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящим саммитом «Восточного партнерства», говорится в сообщении на сайте правительства Грузии. Проект «Восточное партнерство» нацелен на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью западными республиками бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Саммит «Восточного партнерства» пройдет в Брюсселе в ноябре этого года.

«Была выражена надежда на то, что запланированный в ноябре в Брюсселе саммит будет ориентирован на практические результаты», - сказано в сообщении. Госминистр по вопросам интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, который сопровождает Квирикашвили в Иордании, сообщил журналистам, что беседа премьера и главы европейской дипломатии коснулась проводимых в Грузии реформ.






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