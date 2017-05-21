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Президент Грузии поздравил новоизбранного президента Ирана


21.05.2017   20:03
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Хасана Рухани с победой на президентских выборах и избранием на пост президента Ирана. Текст поздравительного послания президента Грузии распространила его пресс-служба.

Маргвелашвили желает новоизбранному иранскому президенту успехов в его государственной деятельности и выражает уверенность, что эта деятельность будет направлена на преодоление вызовов, стоящих как перед Ираном, так и перед всем регионом.

«Я рад, что в последний период двусторонние взаимоотношения между Грузией и Ираном интенсивно развиваются, что позитивно отражается на упрочении дружественных контактов между нашими странами и народами. Твердо верю, что сотрудничество и исторические связи между нашими странами еще больше усилятся и станут еще глубже во имя общего блага наших народов», — говорится в послании.

Также Маргвелашвили выражает надежду, что в ближайшее время сможет встретиться с новоизбранным президентом Ирана лично и обсудить с ним перспективы дальнейшего сотрудничества.






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