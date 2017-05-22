|
Могерини: ЕС верен политике непризнания оккупированных территорий
22.05.2017 10:36
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, в рамках визита в Иорданию, встретился с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.
По информации администрации пресс-службы грузинского правительства, на рабочем обеде они говорили о процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии, проходящих в стране реформах и о саммите «Восточного партнерства».
Премьер-министр выразил надежду, что намеченный на ноябрь саммит в Брюсселе будет ориентирован на практические результаты.
Глава правительства отметил, что Грузия продолжает эффективную имплементацию соглашения об ассоциации и повестки дня ассоциирования на 2017-2020 гг.
Стороны также говорили об обстановке, сложившейся на оккупированных территориях Грузии. Федерика Могерини еще раз подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметила, что ЕС верен политике непризнания оккупированных территорий.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна