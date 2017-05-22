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Могерини: ЕС верен политике непризнания оккупированных территорий


22.05.2017   10:36
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, в рамках визита в Иорданию, встретился с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

По информации администрации пресс-службы грузинского правительства, на рабочем обеде они говорили о процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии, проходящих в стране реформах и о саммите «Восточного партнерства».

Премьер-министр выразил надежду, что намеченный на ноябрь саммит в Брюсселе будет ориентирован на практические результаты.

Глава правительства отметил, что Грузия продолжает эффективную имплементацию соглашения об ассоциации и повестки дня ассоциирования на 2017-2020 гг.

Стороны также говорили об обстановке, сложившейся на оккупированных территориях Грузии. Федерика Могерини еще раз подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметила, что ЕС верен политике непризнания оккупированных территорий.






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