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Премьер-министр Турции посетит Грузию с рабочим визитом


22.05.2017   11:32
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня, 22 мая, прибудет в Тбилиси с рабочим визитом, сообщили в администрации правительства Грузии.

Официальная церемония встречи главы турецкого премьера состоится 23 мая, после Йылдырым проведет переговоры со своим грузинским коллегий Георгием Квирикашвили. После переговоров главы правительств двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Последний раз премьер Турции побывал в Грузии в марте этого года. Тогда Йылдырым приехал в столицу Аджарии с неофициальным визитом.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и являются стратегически важными партнерами. Турция занимает второе место в списке стран-экспортеров и стран-импортеров Грузии. На долю ведущего торгового партнера Грузии приходится 8% экспорта и 14% импорта.






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