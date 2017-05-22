Муниципальный транспорт в Тбилиси временно будет ездить по измененному маршруту

22.05.2017 11:35 С сегодняшнего дня и до 26 мая включительно в Тбилиси муниципальный транспорт временно будет работать с измененным маршрутом Тбилисская мэрия, в связи с Днем независимости, который отмечается 26 мая, распространяет заявление в связи с ограничением движения в Тбилиси.



Как отмечается в заявлении мэрии, 22 мая с 09:00 до 26 мая включительно, на часть площади Свободы будет перекрыта из-за работ по подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости.

Соответственно, движение будет ограничено по полосе, следующей от улицы Пушкина в направлении площади Свободы. А в обратном направлении, - от площади Свободы по полосе, следующей в направлении улицы Бараташвили, автотранспорт будет перемещаться беспрепятственно.



В течение этого периода муниципальный транспорт временно будет работать с измененным графиком.

«Автобусы, следующие от улицы Бараташвили к площади Свободы будут спускаться на правую набережную Куры, затем подниматься по улице М. Джавахишвили (бывший подъем Элбакидзе) и продолжат движение в направлении Филармонии.



Микроавтобусы от улицы Бараташвили будут поворачивать на улицу Табукашвили и оттуда через улицу Чантурия будут попадать на проспект Руставели.



Аналогично, следующий в направлении проспекта Руставели с улиц К. Абхази и Дадиани автотранспорт будет двигаться через улицы Пушкина и Бараташвили и затем к проспекту Руставели с улицы Табукашвили.

Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства!», - говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

