Заявление Народного защитника по случаю Дня памяти жертв кавказской войны

22.05.2017 11:55 Народный защитник Грузии распространил специальное заявление по случаю Дня памяти жертв кавказской войны, который отмечается в Грузии 21 мая. Следует отметить, что парламентом Грузии признан геноцид черкесского народа.



Предлагаем заявлением полностью:



"Сегодня на Кавказе отмечают День памяти жертв российско-кавказской войны. 21 мая 1864 года на Красной Поляне потерпели поражение народы Кавказа, в том числе адыгейцы, убыхи, и абхазы. В результате войн и мохаджирства фактически исчезли следы этих людей в местах их жительства, исчезли их материальная культура и язык. В 1864-1877 году около 80 000 абхазов были вынуждены покинуть свою родину.



Мохаджирство обострило демографическую проблему в Абхазии, что до сих пор остается одним из важных вызовов для абхазов. Мохаджирство коснулось около 150 000 грузинских мусульман, в основном из нынешней автономной республики Аджарии и Самцхе-Джавахети.



Народный защитник отдает дань памяти жертвам кавказских войн. Необходимо надлежащим образом проанализировать эти события, и их результаты, так же как и их влияние на сегодняшние конфликты, чтобы избежать подобных действий в будущем. Должная оценка этих событий со стороны властей и международного содружества, и активные шаги в контексте защиты прав этих народов будут содействовать миру в регионе, и восстановлению прав этих народов".

















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