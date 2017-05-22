Посла Грузии в Казахстане принял председатель Мажилиса

22.05.2017 12:14 Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Казахстане Зураба Абашидзе. Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса.



На встрече обсуждены перспективные направления дальнейшего укрепления казахстанско-грузинских отношений, в том числе и развитие межпарламентского диалога.



Спикер Мажилиса поздравил дипломата с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, а также предстоящим 26 мая национальным праздником Грузии – Днем восстановления Независимости.



По словам Нурлана Нигматулина, Грузия - значимый внешнеполитический партнер Казахстана, с которым налажен конструктивный последовательно расширяющийся диалог.



Говоря о международной повестке дня, Спикер Мажилиса отметил, что страны объединяют схожие позиции в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности.



Нигматулин подчеркнул важность состоявшихся в Астане при поддержке Президента Казахстана переговоров по сирийскому урегулированию. По словам Председателя Мажилиса, большое значение имеют и переговоры Главы государства с руководством стран-гарантов по сирийскому конфликту России и Турции, которые проведены недавно в Пекине, а также в целом по вопросам безопасности - во время встреч в рамках саммита «США – исламский мир» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).



В свою очередь Зураб Абашидзе, говоря о членстве нашей страны в СБ ООН, выразил уверенность, что Казахстан внесет большой вклад в решение вопросов региональной и глобальной безопасности.



По мнению собеседников, большой потенциал у двух стран и в экономической сфере.



Как отметил Н.Нигматулин, объем внешнеторгового оборота за 2016 год составил 41 млн. дол. США. По словам Председателя Мажилиса, Казахстан приветствует инициативу Грузии возобновить прямые экономические связи Аджарии с Мангистауской областью, городов-портов Батуми и Актау. Н.Нигматулин также выразил уверенность, что с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута такое сотрудничество получит значительное ускорение и еще больше увеличит экспорт и импорт товаров между двумя странами.



Собеседники уделили отдельное внимание укреплению межпарламентского взаимодействия. Н.Нигматулин отметил необходимость активного использования потенциала парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов. Председатель Мажилиса также проинформировал грузинского дипломата о политических реформах, подчеркнув при этом, что президентская форма правления в Казахстане сохраняется.



Н.Нигматулин и З.Абашидзе выразили уверенность, что межпарламентские контакты будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.















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