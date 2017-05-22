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Прокуратура затребовала у госаудита материалы по тбилисской мэрии


22.05.2017   12:51
Главная прокуратура Грузии сегодня, 23 мая, направила официальное письмо в Службу госаудита и потребовала переслать материалы проводящейся в этом ведомстве проверки, касающейся законности передачи находящейся в собственности муниципалитета недвижимости (земельного участка) в период 2016 года. Об этом говорится в официальном сообщении прокуратуры Грузии.

Таким образом в следственных органах еще раз отреагировали на скандал между бывшим генеральным прокурором Отаром Парцахаладзе и генеральным аудитором Лашей Тордия, на которого напали вечером 12 мая в клубе в центре Тбилиси. Тордия, который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, обвиняет в нападении экс-генпрокурора. Служба госаудита сочла нападение на Тордия «равнозначным оказанию давления на организацию и профессиональную деятельность ее сотрудников».

Поскольку речь в данном случае может идти о коррупционной сделке, правозащитники потребовали от властей Грузии в кратчайшие сроки провести объективное расследование и установить подлинные причины конфликта Тордия и Парцхаладзе. В МВД Грузии сообщили, что по делу «ведутся интенсивные следственные мероприятия», в рамках которых был опрошен Тордия, Парцхаладзе, а также члены его охраны.






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