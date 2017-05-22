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Евросоюз обнародовал решение о безвизовом режиме с Украиной


22.05.2017   13:16
Официальный вестник Евросоюза опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает «Интерфакс».

Согласно существующему регламенту, документ вступает в силу через 20 дней после публикации. Таким образом граждане Украины смогут свободно въезжать в страны Евросоюза с 11 июня.

17 мая глава Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. Ранее Совет ЕС предупредил, что действие безвизового режима будет приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины 11 мая. До этого соответствующее предложение поддержали послы Евросоюза и Европарламент.

Либерализация визового режима с ЕС являлась одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе это решение неоднократно откладывали под разными предлогами.

Согласно достигнутому между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.






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