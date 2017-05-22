Лаврову нечего делать в Овальном кабинете - Джон Маккейн

22.05.2017 13:20 Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову «нечего делать в Овальном кабинете» Белого дома. Так политик прокомментировал в эфире Fox News Sunday встречу главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом.



Также Маккейн обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он «применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо».



В середине ноября 2016 года Белый дом обвинил в бомбардировке госпиталей в сирийском Алеппо силы, лояльные режиму президента Башара Асада, и поддерживающую их Россию.

















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