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Лаврову нечего делать в Овальном кабинете - Джон Маккейн


22.05.2017   13:20
Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову «нечего делать в Овальном кабинете» Белого дома. Так политик прокомментировал в эфире Fox News Sunday встречу главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом.

Также Маккейн обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он «применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо».

В середине ноября 2016 года Белый дом обвинил в бомбардировке госпиталей в сирийском Алеппо силы, лояльные режиму президента Башара Асада, и поддерживающую их Россию.







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