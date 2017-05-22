Хухашвили: «Новые олигархи пытаются установить положение!»

22.05.2017 13:50 «Сходство между Парцхаладзе и Кезерашвили очевидно, но я вижу между ними и различие. Проблему нужно оценивать более масштабно. Произошедшее является проявлением системной проблемы, которая постоянно существует на протяжении нашей новейшей истории. Уже стало традицией, что на переходном этапе становления государства вместе со сменой властей формируются формальные и неформальные группы интересов, одни из них имеют политические интересы, а вторые - финансовые. Некоторое время им удается сожительствовать, но конфликт между ними неизбежен и развивается в соответствии с тем, кто сейчас доминирует, т.е. деньги работают на политический интерес, или наоборот», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«При Саакашвили сформировалась олигархическая система, т.е. финансовые и политические интересы слились друг с другом так, что на политические интересы властей работал бизнес, в том числе и банковский... Это, разумеется, была порочная система, но еще хуже, когда политика начинает работать ради бизнес-интересов, т.е. доминировать начинают новые финансовые кланы, которые пытаются установить в политике свое «положение». Будет недопустимо и печально, если это произойдет у нас. Сейчас мы видим именно такой конфликт. После ухода Саакашвили формируется новая система, начался процесс перераспределения и новые олигархи пытаются установить «положение». Этот инцидент является очередным, но не единственным проявлением этого процесса. Этот конфликт идет уже давно, но на скрытом уровне, а этот отдельный эпизод просто стал достоянием общественности», - заявил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Разница между Парцхаладзе и Кезерашвили заключается именно в том, что бизнес-интересы Кезерашвили служили политике. Он заботился не только о себе, но и о партийной кассе, большом политическом плане. Нынешняя «олигархия» заботится только о личных интересах и использует для этого политику. Парцхаладзе представляет именно эту «олигархию», которую покрывают некоторые высокопоставленные чиновники. Все помнят, что, по словам компетентных людей, Парцхаладзе и сегодня имеет большое влияние в прокуратуре. Мы также помним, что в свое время Бадашвили лишь формально считали главным прокурором, а управляющим прокуратуры по-прежнему считался Парцхаладзе. По тому, как решится это конкретное дело, мы сможем сделать вывод - куда идет страна. Если власти не будут действовать быстро, эффективно и справедливо и не смогут сдержать этот уродливый процесс, в стране возникнут большие проблемы», - продолжил респондент.



«Они даже не осмеливаются сказать, что вызвали Парцхаладзе на допрос, смягчают термин и называть это опросом. Хотя когда дело касается пострадавшего генерального аудитора Лаши Тордия, они открыто говорят, что допросили его, а сказать то же самое о Парцхаладзе не решаются. Я не хочу говорить конкретно о Парцхаладзе. Он - не единственное, а одно из проявлений проблем. Я уверен, что таких групп интересов, которую представляет Парцхаладзе, очень много. У них также есть амбиции получить доминантное, неформальное влияние на политику. Если этот процесс будет развиваться в пользу Парцхаладзе, то потом не стоит удивляться, если еще один высокопоставленный чиновник будет избит в своем кабинете. Такой нездоровый процесс, как правило, имеет свойство развиваться. Очень скоро мы узнаем, кто в этой стране диктует правила игры - политики или группы интересов, а политики лишь выполняют функцию обслуживающего персонала», - заключил эксперт.















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