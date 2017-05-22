ЕНД начинает знакомить население с избирательной программой в Тбилиси

22.05.2017 14:14 "Единое национальное движение" начинает встречи в Тбилиси с целью ознакомить население со своей избирательной программой.



По заявлению членов партии, в избирательной программе главный акцент делается на безработице и социальные проблемы. На встречах члены партии ознакомят население с собственным видением, как следует разрешить эти вопросы.



"Это касается пробок на дорогах, паркинга, занятости, экономки, бесконечных незаконных строительств. Все значительные вопросы будут рассмотрены нами вместе с жителями Тбилиси"- заявил Ираклий Надирадзе.



В ЕНД заявили, что после встречи с населением, возможно, на основании их замечаний в избирательную программу войдут изменения.

















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