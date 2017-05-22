Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД начинает знакомить население с избирательной программой в Тбилиси


22.05.2017   14:14
"Единое национальное движение" начинает встречи в Тбилиси с целью ознакомить население со своей избирательной программой.

По заявлению членов партии, в избирательной программе главный акцент делается на безработице и социальные проблемы. На встречах члены партии ознакомят население с собственным видением, как следует разрешить эти вопросы.

"Это касается пробок на дорогах, паркинга, занятости, экономки, бесконечных незаконных строительств. Все значительные вопросы будут рассмотрены нами вместе с жителями Тбилиси"- заявил Ираклий Надирадзе.

В ЕНД заявили, что после встречи с населением, возможно, на основании их замечаний в избирательную программу войдут изменения.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси состоялось заседание грузино-австрийской экономической комиссии
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии примет участие «Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке 2017 года»
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов
Маршал Сената Польши выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна