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Республиканцы «Свободные демократы» намерены объединиться в блок к местным выборам


22.05.2017   14:15
Республиканская партия и «Свободные демократы» к выборам в местное самоуправление готовятся объединиться в один блок.

Как заявила лидер республиканцев Хатуна Самнидзе, две партии на данном этапе находятся в режиме консультаций по вопросу объединения в блок.

«Естественно, к выборам в самоуправления должны готовиться все партии, готовимся и мы, – усиливаем местные организации, думаем о стратегии выборов. Это сложное время с той точки зрения, что после парламентских выборов у партий создались очень серьезные проблемы, но это придает нам больше сил и энергии... Мы готовимся к местным выборам, и я могу подтвердить консультации с партией нашей идеологии. У нас идут переговоры со «Свободными демократами», которые являются членами либеральной семьи. Мы принадлежим к объединению европейских либеральных партий, имеем общее видение и естественно, считаем важным, чтобы партии с похожей идеологией стали сильнее и создали избирателям мотивацию активности на выборах», - сообщила «IPN» Хатуна Самнидзе.

Подтверждает это и представитель «Свободных демократов» Нино Гогуадзе.






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