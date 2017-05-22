Кандидатура мэра Тбилиси рассматривается на должность главного аудитора Грузии

22.05.2017 14:38 Мэр Тбилиси Давид Нармания подтверждает, что его кандидатура рассматривается на должность главы Службы государственного аудита.



«Рассматривается несколько версий, в том числе, и эта», - сообщил Нармания журналистам, комментируя соответствующий вопрос.



По его словам, так же идут консультации по вопросу в связи с кандидатом в мэры Тбилиси и выборами в самоуправление в целом.



«Ведутся консультации по нескольким важным вопросам, в том числе, это вопрос в связи с выборами и как только они завершатся, вы об этом обязательно узнаете», - отметил мэр Тбилиси.



Срок полномочий главы Службы государственного аудита Лаши Тордия истекает.















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