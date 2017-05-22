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Грузия и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере обороны и безопасности


22.05.2017   15:18
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 22 мая прибыл с официальным визитом в Тбилиси, где намерен обсудить вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений. По информации министерства обороны Грузии, грузинский министр Леван Изория устроил в честь гостя официальный прием, после окончании которого провел двустороннюю встречу с азербайджанским коллегой.

Особое внимание стороны заострили на важности поддержки территориальной целостности обеих стран, учитывая территориальные проблемы, которые стоят перед Азербайджаном и Грузией.

Леван Изория подчеркнул, что обе страны связывает стратегическое сотрудничество, и для обеспечения безопасности и мира в регионе это сотрудничество необходимо усилить.

В свою очередь, глава азербайджанского военного ведомства выразил надежду, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в сфере обороны и безопасности будет развиваться быстрыми темпами.
Министры обсудили вопросы, связанные с проведением совместных учений, а также вопросы сотрудничества в трехстороннем грузино-турецко-азербайджанском формате, отметив очень позитивную и растущую динамику такого сотрудничества.

Главу оборонного ведомства Азербайджана также принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались вопросы партнерских взаимоотношений между двумя странами, перспективы дальнейшего углубления сотрудничества и значение обмена опытом в оборонной сфере. Была подчеркнута важность еще большего развития сотрудничества в трехстороннем формате с целью защиты энерготранспортной инфраструктуры региона.

Как известно, Грузию, Азербайджан и Турцию связывают как действующие, так и находящиеся в стадии осуществления проекты нефте и газопроводов, по которым транспортируются энергоресурсы Каспия.






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