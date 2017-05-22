Грузия учтет рекомендации Венецианской комиссии по изменениям в Конституции - Мдинарадзе

22.05.2017 15:23 Каких-либо серьезных замечаний от Венецианской комиссии по проекту изменений в Конституцию Грузии представители правящей партии «Грузинская мечта» не ожидают. Как заявил журналистам депутат от парламентского большинства, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, они ждут от экспертов Венецианской комиссии положительной оценки, но если будут какие-либо замечания по какой-либо статье, правящая партия готова отказаться от конкретных изменений.



«Каких-либо конкретных критических замечаний от Венецианской комиссии мы не ожидаем, но есть вопросы, вокруг которых в течение нескольких дней будет проходить дискуссия. Мы думаем, что в конечном итоге заключение Венецианской комиссии будет положительным, в том числе, по всем вопросам. Но если будут какие-то конкретные замечания в отрицательном контексте, мы откажемся от таких изменений», — заверил журналистов Мдинарадзе.



Как известно, основные претензии оппозиция, неправительственный сектор и администрация президента предъявляют к тем статьям проекта Конституции, которые определяют новый порядок выборов парламента и принцип распределения мандатов, порядок выборов президента и круг полномочий президента. Особый протест вызывает положение о передаче нераспределенных в результате выборов мандатов победившей на выборах партии. Не согласны оппоненты с отменой прямых выборов президента и урезанием ряда его полномочий.



Как сообщалось ранее, 22 мая в Берлине начинается организованная при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) конференция, на которой представители Грузии вместе с руководством и экспертами Венецианской комиссии обсудят проект новой Конституции.















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