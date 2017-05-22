Кобахидзе: С российской стороны продолжается ежедневная агрессия

22.05.2017 15:32 На встрече, организованной "Фондом Казимира Пуласки" в Польше председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что российская сторона продолжает ежедневную агрессию, и превращение оккупированных территорий в военные базы России.



По его же словам, Россия нарушает договор о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



"Россия продолжает аннексию Абхазии и Цхинвальского региона их интеграцией

в российскую политическую, военную, экономическую, социальную систему, которую осуществляет подписанием т.н. договора с оккупационными режимами. Вслед за политикой аннексии, оккупационный режим под контролем России провел т.н. референдум в оккупированном Цхинвали с целью изменения названия региону.



Как и в темные дни холодной войны, грузинская земля обведена колючими ограждениями. Похищения людей и провокации у линии оккупации являются обычным делом. Дискриминация и оскорбление этнически грузинского населения также является печальной нормой. В результате запрещения грузинского языка в Гальском районе дети не только остались без права получения образования на родном языке, но и без должного образования, поскольку педагоги не были готовы к этим изменениям"- заявил Ираклий Кобахидзе.



По его же мнению, положение гораздо более тревожное с учетом того, что у международных наблюдателей нет доступа на оккупированные территории.



"Наблюдательская миссия Евросоюза (EUMM) является единственной международной миссией, находящейся на месте, но ей запрещен въезд на оккупированные территории. Следовательно, наблюдательская миссия Евросоюза не в силах в полной мере исполнить мандат. Несмотря на провокационные шаги России, и оккупационных режимов, Грузия твердо продолжает политику мирного разрешения конфликтов, опираясь эксклюзивно на политические, и дипломатические пути. Мы односторонне дали обещание о неприменении силы, и продолжаем прагматичный подход в отношении России, что преследует целью деэскалацию напряженности. Мы продолжаем конструктивное участие в женевском международном формате переговоров, что является единственным форматом переговоров между Грузией и Россией"- заявил Ираклий Кобахидзе.



По его же словам, Грузия делает все в женевском формате для дискуссии, ориентированной на результат, и достижения прогресса в деле неприменения силы, создания значительных мер международной безопасности, и возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц.



"Мы запланировали, чтобы блага европейской повестки дня Грузии стали доступными для наших сограждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе. Международное сообщество не должно закрывать глаза на агрессивные действия России в отношении оккупированных территорий Грузии, и положении с гуманитарной и точки зрения безопасности. Твердая позиция международного сообщества является важнейшей, чтобы Россия получила четкое послание, что политика, направленная против территориальной целостности и суверенитета Грузии, и передвижение границ в Европе путем вторжения и оккупации, неприемлемы"- заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента считает, что российская военная агрессия против Грузии и Украины драматически ухудшила ситуацию в евроатлантическом пространстве с точки зрения безопасности.



"Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона Грузии в 2008 году, и незаконная аннексия Крыма в 2014 году значительно увеличили вызовы безопасности, и нарушили мир в Черноморском регионе. Новая реальность постепенно заставила Североатлантический альянс еще раз пересмотреть свои возможности"- отметил он.

















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