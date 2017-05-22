Государство не будет компенсировать гражданам потери от стихии

22.05.2017 15:55 Государство не будет оказывать финансовую помощь крестьянам, пострадавшим от стихийных бедствий – заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.



По его словам, ежегодно убыток от стихийных бедствий достигает многих миллионов лари, и у государства нет такой роскоши, оплачивать их. Соответственно, сельские жители должны пользоваться программой агрострахования, которая в случае необходимости, сможет возместить им убытки, не прибегая к бюджетным средствам.



«Пусть ни у кого не будет несбыточных ожиданий. Не будет никаких компенсаций. Есть программа агрострахования, и на этом фоне неправильно, когда государство постоянно выплачивает компенсации после каждого наводнения. Это слишком большое давление на бюджет. В сельское хозяйство нужно вкладывать инвестиции, в особенности, в с средства производства. Одноразовая помощь никак не способствует развития сектора» - заявил министр.

















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