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Государство не будет компенсировать гражданам потери от стихии
22.05.2017 15:55
Государство не будет оказывать финансовую помощь крестьянам, пострадавшим от стихийных бедствий – заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.
По его словам, ежегодно убыток от стихийных бедствий достигает многих миллионов лари, и у государства нет такой роскоши, оплачивать их. Соответственно, сельские жители должны пользоваться программой агрострахования, которая в случае необходимости, сможет возместить им убытки, не прибегая к бюджетным средствам.
«Пусть ни у кого не будет несбыточных ожиданий. Не будет никаких компенсаций. Есть программа агрострахования, и на этом фоне неправильно, когда государство постоянно выплачивает компенсации после каждого наводнения. Это слишком большое давление на бюджет. В сельское хозяйство нужно вкладывать инвестиции, в особенности, в с средства производства. Одноразовая помощь никак не способствует развития сектора» - заявил министр.
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