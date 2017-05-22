МВД допросило «нейтральных свидетелей» по делу о нападении на генерального аудитора

22.05.2017 17:36 Из показаний нейтральных свидетелей, опрошенных по делу, становится ясно, что на террасе «Эль центро», где разговор шел в напряженной обстановке, Лаша Тордия замахнулся первым и ударил Михаила Чохели, - об этом заявили на сегодняшнем брифинге в МВД.



«Ни один из опрошенных по делу свидетелей, в том числе, и Лаша Тордия, не указывают, что его ударил Отар Парцхаладзе. На полученной следствием видеозаписи видно, как на террасе «Эль центро» разговаривают Лаша Тордия и Отар Парцхаладзе, в этот момент вместе с ними находится Михаил Чохели и члены охраны. Конфликт завершается очень быстро, примерно через 20 секунд, после чего Отар Парцхаладзе вместе со спутниками спокойно покидают территорию «Эль центро», а Лаша Тордия остается там», - сообщили в МВД.



Следует отметить, что на распространенном видеоматериале не видно отчетливо, кто именно нанес удар Тордия, после чего последовала его ответная реакция.



Также поясняется, что с целью установления аутентичности видеозаписи запланирована соответствующая экспертиза. А с целью определения степени телесных повреждений Лаши Тордия и Михаила Чохели - судебно-медицинские экспертизы.















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