Кобахидзе: Главным приоритетом является полноценная интеграция в европейскую семью

22.05.2017 17:42 Нашим главным внешнеполитическим приоритетом является полноценная интеграция в европейскую семью, и мы думаем, что на этом пути нам очень пойдет на пользу усовершенствованная конституция европейского типа, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе конференции в Берлине, на которой обсуждаются изменения, входящие в конституцию Грузии.



«Мы создали очень представительную государственную конституционную комиссию, в которой объединились 73 члена, в ней были представлены все соответствующие заинтересованные субъекты. У нас был очень активный процесс, и его активность была обеспечена тем, что нами для этого процесса была сформирована очень четкая структура», - заявил Кобахидзе.



Как отметил председатель парламента, каждая встреча проходила с конкретной определенной целью.



«... Наша задача в том, чтобы разработать конституцию европейского типа. Нашим главным внешнеполитическим приоритетом является Евросоюз, полноценная интеграция в европейскую семью, и мы думаем, что на этом пути нам очень пойдет на пользу усовершенствованная конституция европейского типа», - сказал Ираклий Кобахидзе.















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