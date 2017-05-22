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Кобахидзе: Главным приоритетом является полноценная интеграция в европейскую семью


22.05.2017   17:42
Нашим главным внешнеполитическим приоритетом является полноценная интеграция в европейскую семью, и мы думаем, что на этом пути нам очень пойдет на пользу усовершенствованная конституция европейского типа, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе конференции в Берлине, на которой обсуждаются изменения, входящие в конституцию Грузии.

«Мы создали очень представительную государственную конституционную комиссию, в которой объединились 73 члена, в ней были представлены все соответствующие заинтересованные субъекты. У нас был очень активный процесс, и его активность была обеспечена тем, что нами для этого процесса была сформирована очень четкая структура», - заявил Кобахидзе.

Как отметил председатель парламента, каждая встреча проходила с конкретной определенной целью.

«... Наша задача в том, чтобы разработать конституцию европейского типа. Нашим главным внешнеполитическим приоритетом является Евросоюз, полноценная интеграция в европейскую семью, и мы думаем, что на этом пути нам очень пойдет на пользу усовершенствованная конституция европейского типа», - сказал Ираклий Кобахидзе.






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